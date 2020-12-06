Гомель и область

В период пандемии коронавируса и сложной политической ситуации в стране многие бизнесы переживают сложности. Особенно это касается мелкого и среднего бизнеса, у которых меньше инструментов и возможностей для «выживания». Поэтому многие вынуждены существенно сокращать расходы, предлагать клиентам большие скидки и нещадно демпинговать. Однако это не история про «ТИТАН АВТОСЕРВИС», директор которого принял стратегическое решение – не просто не опускать цены, а наоборот- поднять на 25%.