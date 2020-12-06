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Гомель и область

Колонна на Советской, пикет на пляже и очередь за хлебом. Как в Гомеле прошла воскресная акция Видео Фото

06.12.2020, 17:21
Сегодня в Беларуси прошли традиционные воскресные акции протестов. Гомель не стал исключением.

Какую погоду в Гомеле обещают синоптики на следующей неделе

06.12.2020, 16:39
На следующей неделе ударит легкий морозец. Синоптики прогнозируют холодные ночи — похолодает до −8.

Где в Гомеле и области не будет света в ближайшие дни — список адресов

06.12.2020, 15:42
В ближайшие дни в некоторых домах Гомеля и области не будет электричества. Это связано с проведением планового ремонта линий электроснабжения.

В гомельской больнице скончался пенсионер, который пострадал на пожаре в многоэтажке 10 дней назад

06.12.2020, 15:37
Вечером 25 ноября в Новобелице по улице Черниговская начался пожар в квартире на втором этаже. Спасатели вынесли 70-летнего хозяина на свежий воздух и передали медикам. К сожалению, спасти мужчину так и не удалось.

В Речицком и Рогачевском районах сотни домов остались без света

06.12.2020, 15:24
В субботу, 5 декабря, в Рогачевском и Речицком районах, сотни домов остались без электроэнергии.

Задержания сотрудников КГБ, «сливы» телефонных разговоров и видео с камер силовиков. Громкие новости недели

06.12.2020, 13:50
На этой неделе все обсуждают «сливы» телефонных разговоров высокопоставленных чиновников, арест четырех сотрудников КГБ и видео с камер наблюдения минского ОМОНа.

Посмотрите, как гомельчане поддерживают «Хлебную майстэрню», которая не работала в тот самый понедельник Видео

06.12.2020, 13:18
В Гомеле проходит акция солидарности с закрытой «Хлебнай майстэрняй», которая не работала в тот самый понедельник. Сегодня она открылась, пока только на один день, и люди сразу же выстроились в очередь, чтобы поддержать их.

Власти предлагают желающим скинуться на машину скорой помощи для Жлобинской больницы

06.12.2020, 12:12
Жлобинская центральная районная больница собирает деньги на кислородные концентраторы и новую машину скорой помощи.

В Гомельской области продавали опасные стеклоомыватели

05.12.2020, 17:12
Госсаннадзор Гомельской области в ноябре выявил случаи реализации недоброкачественных стеклоомывающих и антиобледенительных жидкостей, сообщили БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В Гомеле у ребёнка застряла рука в батарее, понадобилась помощь спасателей Видео

05.12.2020, 14:54
В Гомеле у ребёнка застряла рука в батарее, понадобилась помощь спасателей.

«Это были крутейшие 7 лет». В Гомеле закрывают RED Pub, который не работал в тот самый понедельник

05.12.2020, 12:40
В Гомеле закрывают известное заведение «RED Pub», расположенное в самом центре города — на улице Ленина. Об этом 4 декабря сообщили в аккаунте ресторана в Инстаграм.

«Наши протесты могут быть длительными — вплоть до года, а то и полутора лет». Гомельский политик Василий Поляков о протестном движении, его особенностях и перспективах Беларуси

05.12.2020, 12:20
Василий Поляков — историк по образованию, имеющий за плечами обучение в аспирантуре по специальности «Политическая наука», более чем десятилетний преподавательский стаж, в политике с 1990-х годов. С 1996 года он член Объединённой гражданской партии, одной из крупнейших партий в Беларуси, в 2018 году — избирался ее председателем.

В Гомеле в одной из квартир случился серьёзный пожар, в котором едва не сгорели два человека Фото

05.12.2020, 11:37
Происшествие случилось 4 декабря в пятиэтажке на проспекте Октября, сообщает Белта со ссылкой на МЧС.

Как гомельчане протестовали на этой неделе Фото

05.12.2020, 11:02
В Гомеле активисты продолжают выходить на акции.

«В кризис мы не опустили цены, а наоборот – подняли на 25% и получили приток новых премиум клиентов». Директор автосервиса «ТИТАН» рассказал, как принимал рискованное решение и в итоге увеличил количество заказов Фото

05.12.2020, 10:40
В период пандемии коронавируса и сложной политической ситуации в стране многие бизнесы переживают сложности. Особенно это касается мелкого и среднего бизнеса, у которых меньше инструментов и возможностей для «выживания». Поэтому многие вынуждены существенно сокращать расходы, предлагать клиентам большие скидки и нещадно демпинговать. Однако это не история про «ТИТАН АВТОСЕРВИС», директор которого принял стратегическое решение – не просто не опускать цены, а наоборот- поднять на 25%.

Жителей Гомеля проверяют на полиграфе на участие в поджогах «Табакерок» или блокировке железнодорожных путей

05.12.2020, 09:12
Некоторых жителей Советского района Гомеля проверяют на полиграфе на участие в различных преступлениях, таких как поджоги киосков «Табакерка» или блокировка железнодорожных путей. БелаПАН известно о трех подобных случаях за последние два дня.

Карту «МТС Деньги» привязали к платежной системе Apple Pay

05.12.2020, 09:00
Пользователи карты «МТС Деньги» получили возможность бесконтактно оплачивать товары и услуги с помощью сервиса Apple Pay.

Скандал за лекарства в поликлинике, экс-глава «Алмаза» рассказал о задержанных сотрудниках КГБ, епископ Кособуцкий высказался о священниках с «сутками». Вечерний выпуск

04.12.2020, 22:01
На Речицком проспекте в Гомеле установили ограничение движения «50». На этом участке дороги повышенная аварийность. Пришел ответ из РУВД гомельчанке, которую затащили в автозак, сломали зонт и угрожали неизвестным «пакетом». Что ей ответили?

В Брагине за оскорбление президента будут судить мужчину, ему грозит до двух лет тюрьмы

04.12.2020, 20:26
В Брагине 8 декабря будут судить местного жителя, которого обвиняют в оскорблении президента. Об этом сообщает «Спутник» со ссылкой на суд Брагинского района.

Ещё один троллейбус-автономник появился в Гомеле. Теперь их семь

04.12.2020, 19:17
В областном центре парк бесконтактных троллейбусов пополнила новая машина. С 1 декабря новичок обслуживает маршрут № 24 «Микрорайон Клёнковский — Солнечная», пишет «Белка».
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