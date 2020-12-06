Гомель и область

Вечером 25 ноября в Новобелице по улице Черниговская начался пожар в квартире на втором этаже. Спасатели вынесли 70-летнего хозяина на свежий воздух и передали медикам. К сожалению, спасти мужчину так и не удалось.
В Гомеле проходит акция солидарности с закрытой «Хлебнай майстэрняй», которая не работала в тот самый понедельник. Сегодня она открылась, пока только на один день, и люди сразу же выстроились в очередь, чтобы поддержать их.
Госсаннадзор Гомельской области в ноябре выявил случаи реализации недоброкачественных стеклоомывающих и антиобледенительных жидкостей, сообщили БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Василий Поляков — историк по образованию, имеющий за плечами обучение в аспирантуре по специальности «Политическая наука», более чем десятилетний преподавательский стаж, в политике с 1990-х годов. С 1996 года он член Объединённой гражданской партии, одной из крупнейших партий в Беларуси, в 2018 году — избирался ее председателем.
В период пандемии коронавируса и сложной политической ситуации в стране многие бизнесы переживают сложности. Особенно это касается мелкого и среднего бизнеса, у которых меньше инструментов и возможностей для «выживания». Поэтому многие вынуждены существенно сокращать расходы, предлагать клиентам большие скидки и нещадно демпинговать. Однако это не история про «ТИТАН АВТОСЕРВИС», директор которого принял стратегическое решение – не просто не опускать цены, а наоборот- поднять на 25%.
Некоторых жителей Советского района Гомеля проверяют на полиграфе на участие в различных преступлениях, таких как поджоги киосков «Табакерка» или блокировка железнодорожных путей. БелаПАН известно о трех подобных случаях за последние два дня.
На Речицком проспекте в Гомеле установили ограничение движения «50». На этом участке дороги повышенная аварийность. Пришел ответ из РУВД гомельчанке, которую затащили в автозак, сломали зонт и угрожали неизвестным «пакетом». Что ей ответили?