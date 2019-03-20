Жлобинчанин заплатит более 2,5 тысячи рублей штрафа за уклонение от воинской службы

На выездном заседании суд Жлобинского района рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении жителя районного центра, 1998 года рождения, по части 1 статьи 435 УК Республики Беларусь. Во время следствия было установлено, что гражданин, в соответствии с законом «О воинской обязанности и воинской службе», является призывником.

В августе 2018 года он, будучи надлежащим образом предупреждённым о необходимости прибытия в районный военный комиссариат на медицинское обследование, не явился. За это нарушение был привлечён к административной ответственности в виде штрафа. Впоследствии молодой человек «не отреагировал» на повестки — не поехал в областную больницу на обследование. И вновь был оштрафован. В октябре прошлого года он прибыл в военный комиссариат по повестке, заявил, что от медкомиссии отказывается, и самовольно ушёл.

Документы о нарушении призывником закона были переданы в районный отдел Следственного комитета.Суд признал гражданина виновным в уклонении от мероприятий призыва на военную службу и вынес наказание — подвергнуть штрафу в размере 2550 рублей.

Приговор вступил в силу.