Пьяный жлобинчанин попытался дать взятку милиционерам. Теперь вместо административки ему грозит уголовка

В микрорайоне № 19 патрульные задержали пьяного мужчину. Он попытался откупиться от блюстителей правопорядка.

Чтобы избежать наказания и не платить штраф, максимальная сумма которого составляет 204 рубля, мужчина попытался дать милиционерам взятку в размере 25 рублей.

Патрульные решили не идти на сделку с совестью, сообщает «Новы дзень» и доставили его в отделение. Теперь вместо административного дела, мужчине грозит уголовное за дачу взятки с максимальным наказанием до пяти лет лишения свободы.