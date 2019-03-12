Пьяный жлобинчанин попытался дать взятку милиционерам. Теперь вместо административки ему грозит уголовка

  • 12 марта 2019, 10:25
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В микрорайоне № 19 патрульные задержали пьяного мужчину. Он попытался откупиться от блюстителей правопорядка.

Чтобы избежать наказания и не платить штраф, максимальная сумма которого составляет 204 рубля, мужчина попытался дать милиционерам взятку в размере 25 рублей.

Патрульные решили не идти на сделку с совестью, сообщает «Новы дзень» и доставили его в отделение. Теперь вместо административного дела, мужчине грозит уголовное за дачу взятки с максимальным наказанием до пяти лет лишения свободы.

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Места: Жлобин (1204)

Метки: Криминал (11584), Область (6597)

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