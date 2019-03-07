«Если бы можно было записать звук из кабин водителей, это был бы один «пиии». В Жлобине родители, высаживая детей на дороге возле школы, создают аварийную ситуацию

В рамках профилактической акции «Сделаем дорогу безопасной!», проводимой сотрудниками отдела ГАИ ОВД Жлобинского райисполкома, «Сильные новости» решили напомнить родителям, которые привозят своих детей в учебные заведения, быть внимательнее и аккуратнее на дорогах. По жалобам многих родителей была рассмотрена проблема парковки возле ГУО «Гимназия № 1 г. Жлобина».

На просторах интернета родители одного из учеников разместили обращение к другим родителям с просьбой уважать других родителей-водителей, и не ставить машины таким образом, что перед ними еще есть свободное место, из-за чего другим приходится высаживать детей на дороге, что небезопасно.





«На самом деле, проблема с точки зрения переноса парковки, не решаема. Единственное, что можно сделать, это разделить начало учебы по классам с интервалом в 10-15 минут. Дети будут привозиться в разное время. Попросить привозить первоклашек, которых нужно отводить пешком в школу, на стоянку возле шифровальной части, она вместительная. Выровнять расписание так, чтобы можно было кормить детей в начале второго урока. Поплывет только расписание начала второй смены, и, следовательно, начала и окончания работы администрации школы. Это можно сделать началом второго урока, организовав его для всех в одно время, и установив разный перерыв по итогу, но в этом случае надо решить вопрос учёта рабочего времени. Хотя, общими усилиями и при желании, найти компромисс можно», — рассказал один из родителей-водителей.





Татьяна Михайловна, директор ГУО «Гимназия № 1 г. Жлобина», сообщает, что никто из родителей не обращался к администрации гимназии по поводу проблемы высадки детей: «Ко мне никаких жалоб не поступало. Когда я наблюдала, как дети высаживаются, то все родители нормально разъезжаются. ГАИ регулирует движение на данном участке, все время на посту стоит милиционер возле пешеходного перехода. Может быть, не всегда во время высадки детей, но постовой каждый день на месте. И, так как ко мне обращений не было, мы не рассматриваем того же смещения уроков. Я вижу, как каждый день привозят на машинах детей даже те, кто рядом живет, но о том, что там проблема, ко мне никто не обращался».





Родители учеников тоже видели постовых ГАИ, но не в то время, когда утром привозят детей: «Раньше ГАИ дежурили всегда, и водители, у которых не пройден техосмотр, вообще не приезжали, в связи с чем машин было меньше. В любом случае, обществу придется как-то договориться, потому что страдают дети, и надо искать компромисс, а многие просто эгоистично ведут себя. Там давно должен стоять знак, ограничивающий парковку, кроме спецтранспорта, и это хорошо, что разрешают там парковаться хотя бы для высадки пассажиров. Действия некоторых родителей по оставлению транспорта практически посреди дороги — это непорядочно. Если бы можно было записать звук из кабин автомобилей многих водителей, то он был бы из одного только "пиии", так как все ругаются в своих машинах».





«Отрезать от гимназии часть зелёной зоны, конечно, можно, но это дорого, нужно где-то подсаживать деревья. Ещё вариант — сделать нормальный разъезд на параллельной дороге, возле стоматологии "Лислада" с круговым движением, туда родители не хотят ездить, потому что из-за торчащих на полметра люков и ужасной дороги там не проехать нормально, и потом не выехать. Хотя там реально большая стоянка, и идти детям оттуда тоже близко, просто не приспособлена эта стоянка под движение», — размышляет о способах решения проблемы мама шестиклассницы.

В то же время начальник ГАИ Дмитрий Николаевич также рассказал о своем видении сложившейся ситуации возле гимназии:

«Сотрудник милиции всегда регулирует движение на данном участке. У меня самого дети учатся в этой гимназии. Пускай родители высаживают детей там, где есть место, не на проезжей части, они перейдут дорогу по пешеходному переходу, за которым всегда наблюдает постовой, и никакой аварийной ситуации не будет. Это больше человеческий фактор — такие проблемы есть у любой школы, в любом городе. Поэтому я считаю, что здесь ничего сверхопасного нет, просто нужно быть внимательнее и родителям, и детям. У меня самого дети ходят в данную гимназию в третий класс, я их каждое утро привожу в школу, и ничего не наблюдаю страшного у этой парковки. Так что я, как и в целом ГАИ, знакомы с этой ситуацией, и ничего опасного или аварийного там нет».





ГУО «Гимназия № 1 г. Жлобина» — это не единственное конфликтное место по утрам, где родители думают только о себе и своем чаде. Такая же ситуация складывается и возле школ № 9, № 11 и № 12, где родители так же оставляют свои автомобильные средства и уходят отводить своих детей в школу. Чтобы решать вопросы с проблемами парковки — как показала практика, нужно, как минимум, обращаться к руководству учреждения образования, оповещать их о том, что происходит, и, возможно, только тогда ситуация изменится.

Мы же призываем родителей-водителей быть внимательнее на дороге, не парковаться на проезжей части дороги, и если есть видимое свободное место — занимать его, а не создавать «пробку» возле школ/садиков, ведь на кону — безопасность детей.