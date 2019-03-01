В Жлобинском районе горела почта, теперь несколько дней она будет закрыта на ремонт — фото, видео

  • 01 марта 2019, 15:20
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Вчера утром в агрогородке Красный Берег загорелась почта.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, горела деревянная пристройка. В момент возгорания на почте посетителей не было, а один из сотрудников успел выйти из здания еще до приезда спасателей.

Пожар ликвидировали, но пристройку спасти не смогли — она полностью уничтожена огнем. Кровля почты также пострадала. Теперь тут вынуждены делать ремонт, в связи с чем отделение будет закрыто до понедельника, 4 марта.

Из людей, к счастью, никто не пострадал.

gomel.today
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Места: Жлобин (1201)

Метки: Происшествия (14034), Область (6552)

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