В Жлобинском районе BMW сбил пешехода на переходе, он в реанимации

  • 01 марта 2019, 14:48
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Вчера поздним вечером в Жлобинском районе на автодороге М-5 «Минск-Гомель» под колеса BMW попал 25-летний пешеход.

Как сообщили в УВД, мужчина переходил дорогу по нерегулируемому переходу, когда его сбил автомобиль.

Пешеход получил серьезные травмы и госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.

gomel.today
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Места: Жлобин (1201)

Метки: Авто (6406), Область (6552), Происшествия (14034)

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