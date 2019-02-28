«Даже шестилетки понимают — мама есть мама, а я — какая-то «левая тетка». В Жлобине открылся первый детский дом семейного типа

В декабре состоялось торжественное открытие детского дома семейного типа в Жлобине по улице Промышленной, 16. Семья Анисковец, имея двоих взрослых детей, дочку Дарину и сына Даниила, 19 лет и 17 лет соответственно, взяли на воспитание еще шестерых.





Татьяна Александровна и Михаил Михайлович, родители-воспитатели, взяли на себя огромную ответственность за жизнь этих сирот, оставшихся без попечения родителей. Двухэтажный детский дом семейного типа был построен за счет республиканского и областного бюджетов общей стоимостью более 350 тыс. рублей, его площадь составляет 199 метров квадратных.





Свое благое дело семья Анисковец начала с момента, когда у них в деревне у соседки хотели отобрать четверых детей. Татьяна Александровна вспоминает:

«Мои дети расплакались, что их друзей забирают. Было четверо детишек, и мы решили забрать двух младших девочек. А потом те старшие расплакались, мол, и нас заберите — забрали всех. Старший мальчик у нас был недолго, он был уже взрослый и поступал. Девочка старшая чуть дольше прожила с нами — ее отдали отцу, так как старшие дети были записаны на него, а младшие — нет. Потом мне мой сын Даник говорил, я Дарине привезла двух девочек, теперь ему надо везти мальчиков».







Тогда родители еще не знали, что взять на попечительство детей— не забава, а целая работа, которой надо обучаться, и ради этого даже оставить прежнее место трудоустройства.

После того, первые воспитанники успешно прижились, постепенно начали появляться и другие. Некоторых они брали просто на выходные, каникулы, или на Новый год, а потом и дольше:

«Был у нас мальчик, Кирилл. Сейчас он наш выпускник, приходит до сих пор в гости, есть еще две девочки-выпускницы. Были у нас детки из интернатных учреждений, где-то по году жили у нас. К маленьким детям очень сильно привыкаешь. Когда ложимся спать с ними вместе, особенно когда заболеет, так переживаешь за них, что такое чувство, будто ты сама их родила, а не какая-то другая женщина. Я вот не понимаю этих матерей, если бы у меня кого-то забрали, я бы с ума сошла».





Татьяна и Михаил всегда готовы к трудностям воспитания. Они понимают, что дети, которые изначально воспитывались вне их семьи, будут каждый по-своему уникален и со своими особенностями и потребностями:

«Иногда к ним трудно найти подход. Сейчас у нас два мальчика по 6 лет, один из них спокойный, а второй такой, что тяжело с ним. Ну и девочки-подростки — они же приходят к нам каждая со своим характером, со своими устоявшимися взглядами. Даже шестилетки понимают — их от матери забрали, но мама есть мама, а я — какая-то «левая тетка». Могу и прикрикнуть, если что-то не так сделали. Они же привыкли жить в такой среде, где кинул, там — хорошо, положил там — ну и ладно. А тут приучаешь к порядку, говоришь, вот это убери, это положи туда, то так сделай, это так. Они сразу воспринимают как в штыки, вроде, я такая злая тетя, и что-то плохое хочу. Как я им говорила: «Никто не виноват, что вы вот в такой ситуации, что вы попали сюда».





Михаил Михайлович наравне с женой принимает участие в жизни семьи. Переезд в новый дом дался ему не без стресса, ведь кроме новых стен пришлось сменить и геолокацию:

«Государство предоставило дом. Сначала нам звонили и предлагали в Октябрь уехать, а этот дом изначально должен был строиться в д. Красный берег. Сами мы жили тоже в деревне Кирово. В принципе, мало кто соглашается на такие переезды: во-первых, очень большая ответственность, да и привыкли там. Мы как сюда переехали, я сразу сказал жене: "Какой же тут чистый воздух, куда ты меня завезла?". Единственное, что тут хорошо — это есть куда детей вывести. В деревне было спокойнее. Тут — больше цивилизация. Там, чуть что случись, и нет ни доктора, ни фельдшера — только скорую вызывай, это очень тяжело. Вечером, допустим, даже негде деньги снять с той же карточки, банк не каждый день работает, а тут — пошел в любое время. Тут легче. И по работе часто вызывают. Раньше по 30 км каждый день ездили, а тут все рядом».









«Все, что есть в доме — куплено государством. Фактически, нашего тут ничего нет, разве что по мелочи. Ну, телевизор с деревни привезли, покрывала я покупала, для кухни всякие мелочи. На открытии дома нам дарили сертификат, так мы покупали лампы настольные, полотенца, кухонный комбайн, миксер. Спасибо детским садам, школам, отделу образования — пока не нуждаемся ни в игрушках, ни в одежде. Детки с учителями приходили и приносили. Хотя, честно говоря, я просила у волонтеров, кому действительно не жалко, отдать автомобильное кресло для перевозки детей. Вот для Алины, 1 год и 7 месяцев, я купила за свой счет, а Ярославу дали даже не кресло, а такое бескаркасное сидение. Детей много, и вот бывает едем куда — так страшно, потому что Ярик, 1 год и 11 месяцев, может и дверь открыть, хотя на блокировку ставим. И вот если какому-то доброму человеку действительно будет не жалко, мы бы не отказались. Полки обувные нужны. Некуда реально ставить обувь. Шесть детей, плюс нас двое взрослых, плюс еще наши дети — это уже минимум десять пар, а если еще и не по одной паре, то это просто скопище обуви, которую некуда ставить».









Старшие дети учатся в школе, учителя о них хорошо отзываются, шестилетки в садик ходят, а младшие — дома с родителями. Переезд они перенесли хорошо, и уже освоились на новом месте. Татьяна Александровна рассказывает о планах на будущее, ведь в доме есть выпускники:

«Вот сейчас у нас девочка, Инна, в 9-й класс ходит. Будем с ней проходить комиссию после выпускных экзаменов, и будем куда-то поступать. Сначала определимся со специальностью. Она у нас круглая сирота, так может где и получше получится ее пристроить. Ну а дальше ребенок сам выбирает, оставаться с семьей, или быть на государственном обеспечении. Бывают дети, которые тяжелые, могут тянуть на дно нашу семью. Была у нас девочка, сейчас ей уже 20 лет, но она очень тяжелая. Она бегала в опеку, просила, чтобы разрешили остаться с нашей семьей, мы пошли ей на встречу, но хватило нас ненадолго. Были ситуации, что мы ее с милицией искали, в розыск подавали. Это же надо этих деток кидать и разыскивать другого ребенка. А так — уходят на гособеспечение, поступают в учебные учреждения, где уже директор несет за них ответственность. Хотя могут их и отчислить. Пока все учатся, а как в дальнейшем будет, не знаем. Мы общаемся со всеми нашими выпускниками, в интернете с ними переписываемся, приходят в гости. Последние из выпускников приходили помогать при переезде, шторы вешали, гладили. Вот честно сказать, в деревне свободного времени почему-то было больше. Первый месяц тут я вообще была в шоке. Единственное свободное время — тихий час или выходные. Пока спят, я могу и прилечь, или принять душ. А в будни — то туда надо, то что-то сделать надо, вообще времени нет».









Дети хорошо ладят и между собой, и с родителями. Улыбки на их лицах и озорство подтвердят это.

«Папа очень хорошо ладит с детьми, его все любят, даже больше меня, наверное. Папа — это всегда аттракцион, он всегда с ними гуляет, играет. Дети всегда мужчин любят».