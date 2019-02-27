В Жлобине пьяная женщина насмерть зарезала свою сестру

  • 27 февраля 2019, 09:51
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В минувшую пятницу, 23 февраля, в Жлобине две сестры не смогли разойтись миром. Посиделки со спиртным привели к конфликту, который закончился смертью одной из девушек.

Как сообщает местный портал «Новы дзень», сестры жили вместе. В тот день пьяная 32-летняя жлобинчанка несколько раз ударила свою старшую сестру ножом.

Удары оказались смертельными — женщина погибла на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело.

gomel.today
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Места: Жлобин (1196)

Метки: Криминал (11522), Область (6533)

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