Два удара молотком по голове. Житель Жлобина решил убить мужчину, которого подозревал в связи с женой

Житель Жлобина заподозрил, что жена ему изменяет.

Отстоять поруганную, по его мнению, честь, он решил достаточно банальным методом — при помощи подручного орудия. Таким оказался в данном случае молоток.

Как сообщает жлобинская газета «Новы дзень» со ссылкой на местный РОВД, рано утром он подкараулил соперника во дворе одного из домов и, подкравшись сзади, нанес тому два удара молотком по голове.

В результате, пострадавший госпитализирован с тяжкими телесными повреждениями, в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 УК Республики Беларусь (убийство).