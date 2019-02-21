Фотофакт: два жителя Жлобина пытались похитить со склада сгущенку, масло и сыр. Помешала кладовщица

В ночь на 16 февраля кладовщица склада Жлобинского филиала Рогачевского молочно-консервного комбината заметила на территории предприятия двух подозрительных мужчин, несущих коробку.

Женщина окликнула неизвестных и поспешила за ними. Те, увидев погоню, бросили груз и убежали, рассказал официальный представитель УВД облисполкома Виталий Пристромов. Кладовщица поспешила к охраннику, который по тревожной кнопке вызвал милицию.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, выяснили, что мужчины попросту не смогли вынести похищенное. Часть коробок с товаром находилась на территории склада, остальные они успели перебросить через забор. В коробках было сгущенное и концентрированное молоко, сливочное масло и фасованный сыр. Всего более 400 единиц товара.





«В первую очередь оперативники проверили всех действующих работников склада. Параллельно просматривали видеозаписи с камер наблюдения. Ситуация осложнялась тем, что все произошло ночью. Были видны только силуэты, — рассказал начальник отдела уголовного розыска Жлобинского РОВД Александр Марсов. — Затем запросили сведения о тех, кто ранее работал на предприятии, но был уволен по отрицательным мотивам. Вот здесь и появились зацепки».

19 февраля по подозрению в совершении покушения на кражу были задержаны двое неработающих жителей Жлобина — 29 и 30 лет.



