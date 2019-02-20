В Жлобинском районе сельчанка насмерть зарезала сожителя

В Жлобинском районе пьяные посиделки закончились смертельной трагедией: 35-летняя женщина зарезала сожителя.

Как сообщает районная газета «Новы дзень», во время застолья у пары возник конфликт. Женщина схватилась за нож и ударила 37-летнего избранника в грудь. Ранение оказалось смертельным, мужчина скончался на месте происшествия.

Известно, что предстоящий суд не первый в жизни сельчанки. Ранее она была судима, сейчас же состоит на учете у врача-нарколога.

Возбуждено уголовное дело. Женщина может оказаться за решеткой сроком до 15 лет.