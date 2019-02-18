В Жлобине женщина просрочила кредит и получила штраф более 15 тысяч долларов. Вмешалась Администрация президента

Жительница Жлобина Светлана Петрусева в октябре 2008 года взяла потребительский кредит на благоустройство дома — открыла карточный счет на сумму в 8300 долларов. Через девять месяцев банк запретил пользоваться средствами, сославшись на постановление Нацбанка не выдавать кредиты в иностранной валюте.

Светлану попросили досрочно погасить долг, но окончательно рассчитаться с учреждением она смогла только в феврале 2017 года. Через девять месяцев после этого женщина узнала, что из-за несвоевременных платежей получила штраф более чем на 15 тысяч долларов.

Когда Светлана брала кредит, оговаривались следующие условия: в течение двух лет она может пользоваться суммой, а по истечении этого срока должна три года погашать долг.

Однако полноценно воспользоваться средствами, полученными от банка, женщина не смогла. Через девять месяцев банк принудительно закрыл кредит из-за постановления Нацбанка: в Беларуси запретили выдачу кредитов в инвалюте физлицам. Тогда Светлана обратилась в учреждение с просьбой о пролонгации или переводе суммы в белорусские рубли. «На тот момент у меня было четверо несовершеннолетних детей, но банк на уступки не пошел», — вспоминает женщина. Ее обращение не удовлетворили.

Так как у Светланы не было на руках нужной суммы, она отдавала деньги банку постепенно, стали возникать задолженности по платежам. В 2011 году женщина получила новый иск с просьбой досрочно погасить всю сумму долга.

— У меня не было 170 долларов оплатить, а банк захотел сразу досрочно всю сумму. Они подали иск на 5955 долларов, с неустойками, процентами и с основным долгом. Удерживали деньги из зарплаты, также я в добровольном порядке вносила деньги, — вспоминает женщина. — Полностью возместить средства получилось в октябре 2017 года.

Тогда же женщина узнала о «неустойке за несвоевременное погашение кредита».

— 21 ноября 2017 года банк учинил исполнительную надпись на 4610 долларов вне балансовых процентов. И еще сверху 14 тысяч долларов — это неустойка, — объясняет Светлана.

В конце 2018 года женщина обратилась в администрацию президента. Там она попросила «помочь разобраться в ситуации». В конце января Светлане пришел ответ из Белагропромбанка: там решили не применять меры по взысканию штрафных санкций и снизили размер просроченных процентов.

«Уполномоченным коллегиальным органом банка рассмотрено ваше заявление о списании текущей неустойки и просроченных процентов. В связи с погашением основного долга и снижением задолженности по процентам принято решение о неприменении мер по взысканию штрафных санкций в сумме 15 911,31 долларов США; о прекращении расчета обязательств по уплате штрафных санкций, предусмотренных кредитным договором; о пересчете повышенных процентов за пользование просроченным кредитом», — сообщили в банке.

Размер просроченных процентов, подлежащих уплате за пользование кредитом, снижен на 1503,94 доллара. «По состоянию на 30.01 остаток задолженности (просроченные проценты) по кредитному договору составляет 2 793,04 доллара США», — говорится в письме.

В банке получить комментарий не удалось в течение нескольких недель.