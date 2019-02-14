Фотофакт: в Жлобине вручную слепили 9-метрового снеговика

  • 14 февраля 2019, 11:47
  • 1179
  • 1


На фото снежная скульптура не только в несколько раз выше человека, но и выше двухэтажного дома.

Семья из Жлобина, слепившая гигантского снеговика, утверждает, что сделала это вручную, не использовав никакой техники.

Ранее «Сильные новости» писали, о молодых людях из Глушковичей Лельчицкого района, построивших 5-метрового снежного великана с «Погоней» на груди. Из-за скульптуры их вызывали на беседу в РОВД.

gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Жлобин (1191)

Метки: Общество (33350)

Комментарии правила




Загрузка...

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


Самое читаемое





Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров