Неофициально: на БМЗ работнику защемило руку, он получил переломы и потерял палец — фотофакт

  • 13 февраля 2019, 11:42
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О ЧП на жлобинском металлургическом предприятии сообщил Телеграм-канал NEXTA.

По информации канала, в электросталеплавильном цеху № 1 работнику защемило руку краном. На пострадавшего давят, чтобы он оформил производственную травму, как бытовую.

gomel.today
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