За гранью: в Жлобине банк взыскивает долг умерших родителей с 8-летней сироты

Суд не учел ни физическое состояние матери покойного должника, ни ее финансовое состояние, ни состояние второго ответчика — восьмилетней девочки-сироты.

83-летняя Маргарита Дмитриевна Головко из Жлобина за последние годы пережила сразу несколько страшных трагедий. Сначала в 2012 году умер ее младший сын Сергей. Через четыре года скончалась невестка.

Внучка Ангелина осталась сиротой. Ее опекуном стала вторая бабушка Зоя Алексеевна.

Сегодня двух женщин сплачивает не только общее горе — смерть детей, и не только общая внучка. Двух бабушек связали долги по невыплаченным кредитам, которые брали их дети.

Должна банку за то, что умерли родители

Недавно районный суд Жлобина по исковому заявлению ЗАО «Идея Банк» вынес решение о том, что долг покойных супругов будет разделен поровну между престарелой мамой Сергея и его дочкой, оставшейся сиротой.

Восьмилетней Ангелине суд разрешил погасить свою часть долга по наступлению совершеннолетия. Но ее бабушка-опекун сказала, что не хочет, чтобы девочка осталась должной банку в 18 лет «за то, что у нее умерли родители».

«Внучку включили в должники, потому что в той старой маленькой квартире второй бабушки, где были прописаны моя дочь и ее муж, ей в наследство остались какие-то метры. Она что, будет продавать эти метры?» — недоумевает Зоя Алексеевна.

Женщина призналась, что в случае, если не удастся отменить решение суда, придется «мобилизовать всех родственников», чтобы всем миром выплатить «долг» сироты.

Дело не в деньгах, а в моральных принципах

Маргарита Дмитриевна, вторая бабушка, платить банку не спешит. И дело здесь не столько в деньгах, сумма не слишком большая, сколько в принципах.

Банк требует к возврату 293 рубля 32 копейки.

На что брал кредит в сумме 5 300 000 (примерно 640 долларов по курсу 2012 года) Сергей, сегодня Маргарита Дмитриевна не помнит.

«Сын работал на заводе, получал хорошую зарплату и кредит выплачивал исправно с января по октябрь 2012 года, до дня своей смерти», — рассказала женщина.

После его смерти банк стал требовать погашения долга от вдовы, которая находилась тогда в декретном отпуске, и матери. При этом ни одна, ни вторая не являлись поручителями.

Тем не менее Маргарита Дмитриевна выплатила банку начисленные ей 1 470 000 неденоминированных рублей.

«Еще при жизни сына я отписала ему половину квартиры. Вот меня и заставили заплатить за то, что я унаследовала часть этой половины в моей же квартире, которую я получила от завода, проработав там 40 лет до пенсии», — объясняет «долговую» схему пенсионерка.

Тогда она потратила на выплату долга все свои накопления. Невестка сразу такую сумму выплатить не смогла и рассчитывалась частями. После ее смерти часть долга с начисленной пеней так и осталась непогашенной.

Спустя четыре года банк, не выясняя никаких обстоятельств, сразу обратился в суд.

«Они прислали повестку мне и покойной невестке, потому что даже не позвонили и не узнали, что она умерла давно», — переживает Маргарита Дмитриевна. Женщина с трудом передвигается даже по квартире и давно не выходит из дома.

На суд она прийти, естественно, не смогла, о чем ее социальный работник уведомила суд заранее.

Суд не учел ни физическое состояние матери покойного должника, ни ее финансовое состояние, ни состояние второго ответчика — восьмилетней внучки.

Обе бабушки не понимают, почему в течение стольких лет банк не обращался в суд — не видел оснований или выжидал время, чтобы выросла пеня?

И главное: неужели для банка это такие большие деньги, что их нельзя простить бабушке и ребенку?

Банк может простить долг

Вопросы двух бабушек мы адресовали адвокату, члену Минской областной коллегии адвокатов Илье Пинхасику.

По закону, сначала банк должен узнать, сколько наследников приняло наследство. Каждый из наследников, принявших наследство, действительно отвечает по долгам наследодателя, но только в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Это значит, что если некий гражданин взял кредит, к примеру, 10 тысяч, а наследники получили наследство, которое оценено в тысячу, то банк может просить у них возврата только в пределах этой суммы.

При отсутствии или недостаточности наследственного имущества кредитное обязательство прекращается за невозможностью исполнения соответственно полностью или в недостающей части наследственного имущества (п. 1 ст. 386 ГК РБ).

В данном случае кредит был застрахован от невозврата. Соответственно, требования могли предъявлять только в части средств, не покрытых страховым возмещением.

Должен ли был банк удостовериться, кто из наследодателей жив? Не обязательно. Банки и страховые компании не всегда уточняют, жив ли ответчик.

В таких случаях, когда банки через несколько лет после смерти родных начинают беспокоить наследников, нужно учитывать количество прошедшего времени.

Срок исковой давности по требованиям банков и небанковских кредитно-финансовых организаций к кредитополучателям при неисполнении или ненадлежащем исполнении условий кредитных договоров устанавливается в пять лет. Причем юридическим лицам срок исковой давности не восстанавливается.

Это означает, что требования по возврату задолженности могут быть заявлены только в течение 5 лет. Но следует уточнить, что суд самостоятельно срок исковой давности не применяет. Об этом должен позаботиться сам ответчик.

Правда, если имела место частичная выплата по кредитной задолженности, то срок исковой давности будет прерван.

Если говорить о моральном аспекте, который также иногда учитывается при рассмотрении подобных дел, то в моей практике был случай, когда прямо во время суда представитель банка после консультаций с руководством отказался от своих требований.

Тогда банк принял во внимание тяжелое материальное положение ответчиков, один из которых также был малолетним, а второй — преклонного возраста.

Банком (истцом) также может быть учтена и незначительная сумма задолженности. А в данном случае и сумма действительно небольшая, и у ответчиков есть «смягчающие» обстоятельства.

Эта история еще не закончена. Суд по признанию должниками пожилой больной бабушки и внучки-сироты прошел в январе. Сейчас банк будет выносить свое решение на основании судебного.

Надеемся, что здравый смысл все-таки возобладает и восьмилетняя сирота с 83-летней бабушкой не останутся заложниками обстоятельств.