Лучшая работа — это высокооплачиваемое хобби. Анна из Жлобина рассказала, как зарабатывает на жизнь, создавая кукол, очень похожих на людей

Учитель рисования по образованию, она нашла свое призвание в вязании, которое передалось ей от мамы. Анна работает дома в свое удовольствие, в то же время уделяя должное внимание семье. Сейчас ее основная деятельность — вязание каркасных кукол, которые максимально похожи на владельцев игрушки.





Расскажите, как давно вы начали заниматься изготовлением таких кукол?

— Именно каркасных кукол — два с половиной года назад.

Вы говорите, что именно каркасных. А до этого ещё каких-то делали?

— До этого были обычные вязаные игрушки, а до игрушек я вязала одежду.





Как вы вообще пришли к мысли, что хотите вязать всякие милые вещи?

— Нет такого момента, когда я вдруг решила вязать. Я вяжу сколько себя помню, ещё в детстве меня научила мама (она у меня отлично вяжет), смотрела на нее, и мне тоже хотелось. Я вяжу очень давно. Вязала для себя, на подарок. Есть момент, когда начали просить связать на заказ. И вот тогда я задумалась оформить ремесленничество. В основном это была одежда, пару раз связала игрушку для пробы. Затем мне просто из интереса захотелось попробовать каркасные куклы.





Идеи для каркасных кукол вы нашли где-то на просторах интернета или кто-то посоветовал, подтолкнул?

— Я знакома с замечательным человечком, она мастер своего дела и всегда полна идей. Это Алифанова Елена, она как-то показала мне подобные куколки из Интернета, я стала глубже интересоваться такой техникой. Но, в основном, приходилось много экспериментировать, так как подобные куколки авторские и авторы не раскрывают своих секретов. Со временем стала разрабатывать своих кукол. Так что да, Елена меня подтолкнула. Сама я могла и не встретить каркасных кукол в сети, или не заметить.





Вы вязали одежду, игрушки, сейчас остановились на куклах. Почему именно на них? Потому что они — самые прибыльные? Или больше всего нравится их делать? Или в чем секрет того, что уже 2,5 года Вы занимаетесь в основном ими?

— Не скрою, куклы для меня интереснее, особенно когда стала заниматься кукольными образами по фото (я же сама по образованию учитель рисования, вот и творю в своё удовольствие). Так же не скрою, что они и прибыльнее. Конечно, ещё играет роль, чем заполнен профиль. Сейчас мелькают одни куклы, за куклами и обращаются. Хотя иногда очень хочется отдохнуть от мелких деталей, тонкого крючка. Кажется, что сейчас бы с удовольствием связала бы палантин из пряжи средней толщины, ведь в куклах работаю с тонкой нитью.





Много ли времени занимает изготовление одной куклы?

— Зависит от сложности и от вдохновения, обычно я оговариваю время работы 5-10 дней. Ведь я не вяжу по шаблону, все фигуры разные, и каждый заказ нужно разрабатывать отдельно. Если настроение творить прямо зашкаливает, и разработка идет, как по маслу, то на куклу вполне может уйти 3 дня. Но если же где-то что-то нужно переделать, или вообще начать сначала, то это затягивает процесс. Или если прическа-укладка, то на это может уйти полдня запросто, а то и день. Ведь чтобы сделать укладку, нужно фиксировать пряжу, а это нужно делать поэтапно с просушиванием предыдущего слоя. Много подобных нюансов. Также примерно день (казалось бы!) отнимает фотографирование работы до отправки заказчику, обработка фото.









У вас есть еще какие-то увлечения, кроме вязания?

— Я шью, также увлекаюсь фотографией. А на данный момент — вообще, обучаюсь на мастера ногтевого сервиса. Конечно, в этом деле меня больше всего привлекает роспись ногтей.

Много ли времени вашей жизни занимают увлечения и хобби? Не мешает ли это семейной жизни?

— Я живу своими увлечениями, также они приносят мне доход, это моя работа, которую я очень люблю. Муж на работе, ребенок в школе, я работаю дома. Сама себе составляю график. Если нужно куда с ребенком — запросто. Запланировали что-то интересное — без проблем! Выходит, что наоборот, у меня больше возможности планировать семейные дела. Мое вязание для меня и отдых, сели все вместе смотреть фильм, могу удобно расположиться и выполнять какой-нибудь незамысловатый этап работы. Но, конечно, если сильно расслабился в какой-то момент, то и наверстывая время приходиться здорово поработать, иногда и до глубокой ночи.









Много уже сделали кукол? Заказы только из Жлобина бывают, или и в другие страны отправляли свои произведения?

— Много, больше ста так точно. Я не все выставляю в интернет, некоторые доплачивают за то, чтобы их заказ я никогда не повторяла, и даже не показывала, чтобы был единственный в своем роде. Естественно, чтобы выставлять работу с фотографией человека, спрашиваю разрешение. Заказы не только из Жлобина. В другие страны тоже много. В основном, это в Россию и Казахстан. Одна куколка сейчас в Италии, ее заказывала девушка из Москвы в качестве подарка.









Заменяет ли ваше хобби обычную работу? И окупается ли материал?

— Смотря какую обычную работу. Если отталкиваться от моего последнего места работы, а это Жлобинский городской центр творчества детей и молодёжи «Эврика», то моё хобби вполне заменяет по доходу. Если работать с куклами, то материал окупается полностью и без проблем. Основная стоимость идет за саму трудоемкую работу, а месячный доход варьируется. Зависит от того, в том числе, откуда поступает заказ. Но, в основном, всегда есть заказы и по стране, и за пределы (стоимость куклы будет в два раза больше). Бывают срочные заказы, тогда за первоочередность доплачивают 50% от стоимости сверху. Бывает, платят дополнительно, чтобы я даже куколку нигде не показывала. В среднем, в месяц я выпускаю по шесть кукол, хотя вот однажды было восемь, и все в Россию. По несколько в одни руки, ведь если параллельно начинать несколько изделий, то работа быстрее идет, чем, когда по одной от начала и до конца. В любом случае, заработок зависит от интенсивности работы, количества заказов. Устроил выходные — минус рабочего времени. Бывает, что вынужденно не можешь работать, заболел, или бывает порезал палец, тогда сложно вязать. Хотя многим кажется, что, мол, фи, баловство, нечего там делать, раз — и всё, полчаса и готово, а нет.





Никогда не задумывались о том, чтобы изменить род занятий?

— Если меня ещё что-нибудь заинтересует, то вполне возможно.

Подскажите, пожалуйста, были ли у вас случаи, когда заказчик был недоволен результатом?

— Да, были и такие. Когда занималась одеждой, то было пару случаев, когда заказчик представлял на себе модель, как в журнале. Думая, что на ее нестандартной фигуре это изделие будет, как на модели. Однажды от куклы отказались. Объяснили это тем, что лицо не похоже (был образ по фото). Но я ведь не портретные куклы делаю, а образы, незначительное сходство присутствует, и не более.





Как такие ситуации решались?

— Возвращала оплату за работу, изделие оставалось у меня. С тех пор я оговариваю с заказчиком многое заранее.





А бывали работы, которые вы делали без вдохновения, через «не хочу»?

— О, да! Были такие работы, когда заставляешь себя. В основном, это когда не за что зацепиться в образе (кроме как в одежде), но это еще ладно, но, когда заказчик хочет что-то, а я понимаю, что это не будет смотреться, либо грубо смотреться (одежда ведь тоже вязаная, не ткань, все по-другому смотрится), либо, если честно, еще до начала работы заказчик вынесет весь мозг (грубо говоря) своими пожеланиями или неопределенностью. Прям все желание работать пропадает. Иногда заказ попросту не принимаю, предполагая какую-нибудь ситуацию из описанных.





Какая работа самая любимая, если не секрет?

— Из любимых, как мне кажется, это кукольный образ Мэрилин Монро, мне до сих пор хочется ее повторить, что-то добавить в новой куколке, но в то же время понимаю, что повторить даже собственную работу очень сложно.