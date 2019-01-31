Скоростной электропоезд на участке Жлобин — Калинковичи — Словечно планируют запустить в августе

  • 31 января 2019, 15:50
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Запуск скоростного электропоезда на участке Жлобин-Калинковичи-Словечно планируется осуществить в августе текущего года, сообщили корреспонденту БелТА в Гомельском отделении Белорусской железной дороги.

Гомельской дистанцией гражданских сооружений начата модернизация устройств электрической централизации и автоблокировки на участке Жлобин-Калинковичи-Словечно.

Работы выполняются по зданиям постов электрической централизации на железнодорожных станциях Мормаль, Ящицы, Светлогорск на Березине. По проекту на этих объектах необходима перепланировка помещений с последующей установкой нового оборудования — устройств сигнализации, централизации и блокировки.

В 2016 году между Минском и Гомелем начал курсировать скоростной поезд № 707/708 в семивагонном исполнении. Постепенно электрифицируются другие участки стальных магистралей.




БелТА
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Места: Жлобин (1183), Калинковичи (558), Словечно (4)

Метки: Общество (33175), Область (6453)

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