Запуск скоростного электропоезда на участке Жлобин-Калинковичи-Словечно планируется осуществить в августе текущего года, сообщили корреспонденту БелТА в Гомельском отделении Белорусской железной дороги.

Гомельской дистанцией гражданских сооружений начата модернизация устройств электрической централизации и автоблокировки на участке Жлобин-Калинковичи-Словечно.

Работы выполняются по зданиям постов электрической централизации на железнодорожных станциях Мормаль, Ящицы, Светлогорск на Березине. По проекту на этих объектах необходима перепланировка помещений с последующей установкой нового оборудования — устройств сигнализации, централизации и блокировки.

В 2016 году между Минском и Гомелем начал курсировать скоростной поезд № 707/708 в семивагонном исполнении. Постепенно электрифицируются другие участки стальных магистралей.