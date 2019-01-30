Водитель, спровоцировавший смертельную аварию в Жлобине, был пьян и превысил скорость

  • 30 января 2019, 12:37
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1 сентября в Жлобине на мосту произошла смертельная авария: столкнулись Opel Meriva и Volkswagen Golf. Спустя 5 месяцев Следственный комитет завершил расследование дело, расставив все точки над «i».

Напомним, водитель Volkswagen скончался на месте происшествия. Вместе с ним ехал 5-летний внук. Он также получил тяжкие телесные повреждения, но его жизни уже ничего не угрожает.


В результате экспертизы выяснилось, что 25-летний водитель Opel превысил скорость и сел за руль пьяным — в его крови обнаружено более 2,3 промилле алкоголя.

Свою вину мужчина не отрицает.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, сообщил Следственный комитет.




gomel.today
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