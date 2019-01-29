На минской трассе под Жлобином грузовик насмерть сбил пешехода

  • 29 января 2019, 11:13
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Трагедия случилась вечером 28 января. 21-летний водитель ехал на грузовике «Митсубиси Кантер Купава» из Гомеля в направлении Минска.

В Жлобинском районе около 18:55 автомобиль сбил 34-летнего пешехода, который находился на полосе движения автомобиля. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, передает УВД Гомельского облисполкома. Сообщается, что погибший не был обозначен фликером.




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