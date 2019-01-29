На минской трассе под Жлобином грузовик насмерть сбил пешехода
- 29 января 2019, 11:13
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Места: Жлобин (1181)
Метки: Авто (6308), Происшествия (13833)
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