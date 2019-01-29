В Жлобине мужчину насмерть раздавило автомобилем, который он ремонтировал

  • 29 января 2019, 10:30
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Трагедия произошла 27 января в одном из частных домов райцентра.

Как сообщили в программе «Де-факто», двое мужчин самостоятельно ремонтировали коробку передач в «Рено». В момент, когда один из них находился под автомобилем, второй решил ненадолго отойти. Легковушка сорвалась с деревянных упоров и насмерть раздавила жителя Жлобина. Известно, что погибший был трезвый

Районный СК проводит проверку.




gomel.today
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