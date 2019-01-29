Жлобинчанка обворовала новую знакомую в клубе, пока та танцевала

В одном из кафе Жлобина познакомились две женщины 1978 и 1985 годов рождения. За бокалом спиртного разговорились. Как оказалось, у обеих не сложилась семейная жизнь. Одна и другая искали, как отвлечься от повседневных забот. Посидев за столиком, они решили поехать в другое увеселительное заведение.

Там вновь было спиртное, танцы. К концу вечера одна из них собралась домой. Пока новая знакомая танцевала, 40-летняя жлобинчанка достала из её сумочки 160 рублей и уехала на такси.

По заявлению потерпевшей сотрудники милиции нашли воровку. В отношении её районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК Республики Беларусь (кража).