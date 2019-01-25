Поездка на СТО обошлась в 4900 рублей: житель Жлобинского района дважды за год попался нетрезвым за рулем

Уголовное дело было возбуждено в отношении 30-летнего жителя деревни Калыбовка, сообщает официальный сайт УВД облисполкома.

Водитель уже не первый раз задержан пьяным за рулем. В октябре 2017 года управлял «Опелем Кадет» с признаками алкогольного опьянения и был остановлен в Жлобине сотрудниками ГАИ. От прохождения медицинского освидетельствования нарушитель отказался.

В качестве наказания водителя подвергли штрафу в размере 1725 рублей и лишению права сроком на три года. Однако это не удержало мужчину. Не прошло и года, как сотрудники милиции снова задержали сельчанина, который в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем «Форд Эскорт». В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело за нетрезвое вождение.

На суде обвиняемый пояснил, что после употребления спиртного сел за руль, чтобы съездить на станцию технического обслуживания. В пути его остановил экипаж ГАИ и отстранил от дальнейшей поездки.

Суд назначил наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на полтора года и штраф в размере 4900 рублей. Также горе-водителя лишили прав на пять лет. «Форд Эскорт», который в ближайшее время не понадобится пешеходу, конфискован в доход государства. Приговор вступил в силу.