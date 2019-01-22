«Я вошёл в гильдию World of Warcraft, где была она — моя будущая жена». История пары из Жлобина, которая началась с игры, но переросла в семью

Многие из нас находят свою любовь в абсолютно разных местах: на автобусной остановке, в кафе, в магазине, на каком-то событии вроде концерта или фестиваля, но чаще всего это происходит лично. Но есть и такие люди, кто встречает свою истинную любовь не в реальной жизни, а в виртуальной.

Такие отношения обычно не признаются обществом, их угнетают и не сулят ничего хорошего. Но это не всегда так. Иногда случается, что всемирная сеть соединяет не только сердца из соседних районов или городов, но и из разных стран. И, как это не удивительно, из этого может получиться что-то хорошее, что принято называть «семьей». В городе Жлобин тоже есть люди, которые познакомились благодаря интернету, и в с тех пор счастливы.

Анатолий и Анна познакомились в онлайн-игре больше года назад. Она из Украины, он — белорус. Оба — бухгалтеры. Они любят проводить время за просмотрами фильмов или играя в любимую игру. В беседе с корреспондентом «Сильных новостей» они рассказали свою историю.

— Как ваше знакомство в игре переросло во что-то большее?

Анатолий: Познакомился я с этой замечательной девушкой в игре World of Warcraft. Поначалу я собирался забрасывать эту игру, но мой друг «уговорил» вернуться и продолжать. Я вошёл в гильдию, где была она — моя будущая жена. Анна управляла гильдией. Для меня это было обычным явлением, так как на сервере играло очень много девушек. Как только мы собирались в рейд, нам необходимо было связываться всей группой в РК (RaidCall, программа для группового общения — прим. «Сильных новостей».) Тогда я впервые услышал её тонкий и нежный голос. Он понравился мне настолько, что, когда рейд заканчивался, я сидел ещё пару минут и наслаждался её голосом. Я всячески стал проявлять к ней свою симпатию, но поначалу она ко мне была безразлична. Но я был настойчив, и наша переписка переросла в общение в скайпе. Мы общались днями напролёт, как после работы, так и на работе. Я старался поддерживать её всегда и везде, в любую минуту, лишь только потому, чтобы слышать её радостный смех.

Анна: Да, все началось с банального дружеского общения. Так сложилось, что Толик попал на тот период моей жизни, когда мне очень была нужна поддержка, с кем можно было поделиться проблемами. Да, тогда у меня был молодой человек, но он не уделял мне нужного внимания, вследствие чего мы с ним разошлись, и я так легко начала общаться с Толей. С ним было легко, и спустя какое-то время простое общение из социальных сетей и онлайн-игры перешло на звонки по скайпу.

— Обычно, дальше таких звонков общение не заходит. Ваша встреча была вообще на море. Расскажите поподробнее.

Анна: Ой, да там особо нечего рассказывать. У меня планировался отпуск в августе, и я должны была с подругой поехать на море, но она чуть ли не в последний момент отказалась. Ну а я в шутку у Толи спросила, когда у него отпуск, и не хочет ли он со мной. Так получилось, что у него тоже было две недели отпуска, и он решился приехать ко мне в Украину и поехать со мной на одну неделю. Тогда-то я и убедилась, что он такой же человек, с которым я общалась в сети, и даже лучше.

Анатолий: Мы встретились с ней на отдыхе в стране, в которой она проживает. Естественно, мне было немного не по себе, что я еду к человеку, которого едва знаю, но моя любовь к ней была сильнее, и я всё же решился приехать. Как только я её увидел, я очень удивился, насколько она очаровательнее в реальной жизни, чем на фото и видео. Мы наслаждались каждой минутой, проведённой вместе, ибо у нас было очень мало времени. Я не отходил от неё ни на шаг, чтобы она чувствовала, что она мне нужна и что я настроен серьёзно.

— Перед тем, как вы съехались, была еще одна встреча. Анна, не страшно было ехать в другую страну и знакомиться с родителями парня, учитывая тот факт, что до этого вы виделись лишь раз?

Анатолий: Анна приезжала ко мне домой, познакомилась с моей роднёй, и всё, через несколько месяцев у нас свадьба.

Анна: Конечно же страшно! Хотелось произвести хорошее впечатление, чтобы потом Толе не говорили, что он непонятно что домой притащил. Но мне повезло — родители у него просто золото, хорошо приняли меня. Мы за время моего там пребывания много где гуляли, еще больше сблизились. После чего, руководствуясь событиями из моей жизни, решили съехаться.





— Что за события?

Анна: Я работала на декретном месте, и девушка, на месте которой я работала, решила выйти на работу раньше положенного срока. Мне нужно было решать, что делать с моей жизнью дальше. Было только два варианта: или искать новую работу и увидеть Толю не скоро, или переезжать к нему с концами. В весьма короткое время мы решили, что я перееду — так и получилось.

— Совместная жизнь — это вам не общение в интернете. Были ли разочарования от того, что вы теперь жили вместе?

Анна: Нет, совершенно. Каждый день мы наслаждались тем, что теперь вместе. Единственным разочарованием было то, что украинку без вида на жительство никуда не хотели брать на работу, так что пришлось заниматься фрилансом. Но со временем и эта проблема решилась. Ну а быт — это быт, рано или поздно там случаются мелкие ссоры.

Анатолий: Разочарований, конечно же, не было. Я только рад, что она переехала ко мне. Она рядом, и мне этого достаточно для полного счастья.

— Какие у вас планы на дальнейшее будущее?

Анатолий: Что касается планов: пытаемся заработать на собственную квартиру, и, соответственно, завести ребёнка.

Анна: Какие могут быть планы у молодой семьи? Постепенно собираем деньги на собственную квартиру, так что пополнение в семье пока не планируется. Хотя не так давно маленькая семья пополнилась маленьким котенком (смеется). Мне надо немного поработать в Беларуси, чтобы был хоть небольшой рабочий опыт на территории страны. А там, через пару годиков, можно и ребеночка родить.

— Кстати, Анна, как Вам живется в нашей стране? Чем отличается Беларусь от Украины и где Вам, в конце концов, лучше живется?

Анна: Беларусь — весьма приветливая страна, просто надо немного приложить усилий, чтобы тут обосноваться. Трудовые условия лучше, отношение к людям хорошее. Страна более чистая, чем Украина, честно говоря, дороги нормальные (смеется). Даже на пешеходных переходах машины пропускают людей — у нас такого практически нет. В Беларуси даже в общественном транспорте практически нет рекламы, а у нас — автобусы и снаружи, и внутри рекламируют всякое разное. Что же касается цен и зарплат... В Беларуси и то, и другое выше, чем в Украине, но если рассматривать соотношение зарплата-цены — то оно будет примерно равным. Ну а живется лучше там, где моя любовь. Да, скучаю по родителям, но мы с ними каждый день общаемся через интернет, так что немного легче (улыбается).