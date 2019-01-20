Уголовное дело за незаконную «премию» почти в $1500. В Жлобине директор предприятия выписывал премию рабочим, а потом забирал ее себе

  • 20 января 2019, 11:25
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В Жлобине директор одного из предприятий в течение двух лет выписывал своим подчиненным премию. Однако рабочие этих денег так и не получили: они были вынуждены отдавать их руководителю.

Как сообщает местный портал «Новы дзень», на протяжении нескольких лет директор издавал приказы о премировании подчиненных и о выплате им материальной помощи. Но самое интересное начиналось после — вся «премия» шла в карман руководителю.

За два года директор обогатился более чем на 3100 рублей, но выйти сухим из воды ему не удалось — возбуждено уголовное дело.




gomel.today
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