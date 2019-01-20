Уголовное дело за незаконную «премию» почти в $1500. В Жлобине директор предприятия выписывал премию рабочим, а потом забирал ее себе

В Жлобине директор одного из предприятий в течение двух лет выписывал своим подчиненным премию. Однако рабочие этих денег так и не получили: они были вынуждены отдавать их руководителю.

Как сообщает местный портал «Новы дзень», на протяжении нескольких лет директор издавал приказы о премировании подчиненных и о выплате им материальной помощи. Но самое интересное начиналось после — вся «премия» шла в карман руководителю.

За два года директор обогатился более чем на 3100 рублей, но выйти сухим из воды ему не удалось — возбуждено уголовное дело.