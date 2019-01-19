Обошлось без пострадавших. В Жлобине местные жители попросили МЧС предотвратить падение на людей кусков разваливающегося дома

  • 19 января 2019, 18:19
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Облицовочный материал (оштукатуренные газосиликатные блоки) треснул и провис на уровне девятого и восьмого этажей на торце девятиэтажного кирпичного дома в микрорайоне Лебедевка — Юг.

Площадь пришедшего в негодность участка составила порядка 40 кв. м. Дом постройки 2011 года, принадлежит Жлобинскому жилищно-строительному потребительскому кооперативу № 65.

Жильцы, опасаясь форс-мажорного развития событий, а именно падения отделившихся от стены обломков и возможного травмирования людей, поспешили вызвать спасателей.

— Работники МЧС произвели ограждение опасного участка специальной лентой и демонтировали провисший облицовочный материал. Пострадавших нет. Эвакуация жителей не проводилась, — сообщила официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

По факту случившегося проверку проводит комиссия Жлобинского райисполкома.





Валентина Лайкова, СБ Беларусь сегодня
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