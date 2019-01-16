В Жлобине экс-директора местной спортивной школы осудили за то, что в течение многих лет получал зарплату за фиктивного работника

Бывший директор Жлобинской районной детско-юношеской спортивной школы был уличен в незаконном присвоение из бюджета более 13 тыс. рублей. Для этого он фиктивно трудоустроил в школу знакомого инструктором-методистом и рабочим. Обязанности не выполнялись, но деньги исправно оседали в кармане предприимчивого руководителя с 2010 по 2013 год.

В три последующих года, когда учреждение возглавил другой руководитель, а бывший занял должность методиста, мздоимство с его стороны продолжилось. Ранее оформляемый им знакомый теперь занимал рабочие места дворника, сторожа, специалиста по обслуживанию зданий. Как и прежде, дела не было, а зарплата шла уже методисту. Новый руководитель, как затем выяснится, был введен в заблуждение.

Многолетний факт хищения денежных средств выявили сотрудники Жлобинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области. Материалы проверки были переданы в правоохранительные органы, и на их основании последовало возбуждение двух уголовных дел. В ходе следствия фигурант полностью возместил нанесенный им денежный ущерб.

— Суд Жлобинского района приговорил экс-руководителя ДЮСШ к лишению свободы на 3 года с отсрочкой приговора на 2 года, с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности или заниматься предпринимательской деятельностью в течение ближайших 3 лет, — сообщают в Департаменте финансовых расследований КГК Беларуси по Гомельской области.