В Жлобине женщина на Mercedes на переходе сбила 9-летнего ребенка

  • 15 января 2019, 09:44
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В Жлобине вчера утром, примерно в 8.10, женщина за рулем Mercedes-Benz сбила 9-летнего ребенка.

Как сообщает местный портал «Новы дзень», юный пешеход переходил дорогу на зеленый.

Ребенка с травмами доставили в приемное отделение районной больницы.




gomel.today
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Места: Жлобин (1173)

Метки: Авто (6250), Происшествия (13727), Область (6388)

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