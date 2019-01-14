Борьба за корону началась! В Жлобине пройдет кастинг «Миссис Жлобин — 2019»

В субботу, 19 января, в Жлобине в ГЦК будет не протолкнуться. Лучшие женщины города отправятся на кастинг, чтобы побороться за звание «Миссис Жлобин — 2019».

Требования к кандидатам просты: это должна быть замужняя женщина в возрасте от 32 до 45, которая уже успела стать мамой.

Прошедших кастинг, помимо возможности покорить сцену, ожидает множество сюрпризов. Участницы в течение месяца будут заниматься фитнесом, поучаствуют в мастер-классах по макияжу, прическам, уходу за лицом, поговорят о женской пластике и обсудят модные тенденции, пополнят альбомы снимками с фотосессии и даже примут участие в кулинарном «поединке» за круглым столом.





«Конкурс красоты „Миссис Жлобин-2019“ — это великолепная школа для участниц, развивающая навыки самопрезентации, умение красиво двигаться, держать себя на сцене, общаться с аудиторией, позволяет создать свой имидж», — говорят организаторы ежегодного конкурса.

Попробовать свои силы в кастинге и побороться за корону может любая женщина, соответствующая требованиям конкурса. Кастинг состоится 19 января в 11.00 в Жлобине в ГЦК по адресу Первомайская, 65.