В Жлобинском районе заезжий вор-рецидивист обокрал несколько домов

  • 11 января 2019, 15:03
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Неоднократно судимый 37-летний житель города Кировска Могилевской области после освобождения из мест лишения свободы находился под надзором правоохранителей, однако нарушил правила и без разрешения сотрудников милиции на длительное время уехал из дома.

«Путешественник» оказался в агрогородке Малевичи Жлобинского района. В течение месяца он совершил несколько краж из жилищ сельчан. Вор брал всё, что попадало под руку, — велосипед, постельные принадлежности, посуду, продукты питания. Жлобинские стражи правопорядка его задержали.

В отношении подозреваемого районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело, сообщает ndsmi.by.




Гомельская правда
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