В Жлобине от взрыва петарды пострадал 2-летний ребенок

  • 09 января 2019, 09:08
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В новогоднюю ночь житель микрорайона № 16 города Жлобина вместе с сыном, 2016 года рождения, вышел из подъезда дома. Во дворе мужчина решил запустить петарду. Он поджёг «игрушку» и бросил в снег. Однако не проследил за ребёнком. Последний подбежал к пиротехническому изделию и попытался его поднять.

В результате взрыва мальчик получил телесные повреждения в виде рваной раны пальца руки и термического ожога лица и был доставлен в больницу.

По данному факту сотрудники отдела внутренних дел проводят проверку.




Николай Семенец, Новы дзень
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Места: Жлобин (1169)

Метки: Происшествия (13682), Область (6369)

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