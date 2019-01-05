Под Жлобином пенсионерка обратилась в скорую по поводу гипертонии и получила повестку к наркологу

Врачи скорой помощи Жлобинского района привлекли местную жительницу к профилактическому учету в накологическом кабинете.

Пользователь Facebook Ольга Кузеева рассказала на своей странице историю своей матери. Та отдыхала на корпоративе 26 декабря, почувствовала утром недомогание, позвонила в скорую и сообщила, что принимает каптоприл, но переживает, т.к. его нельзя употреблять с алкоголем.

«Вчера получаем повестку в наркологический кабинет. Явка обязательна — отдельно подчернкули. Пригрозили участковым. Надо ли говорить, что уже сутки мы откачиваем маму от жуткого расстройства и опять же дикого давления?», — написала Ольга.





Согласно постановлению № 53 Минздрава «О некоторых вопросах признания лица больным хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, порядке и условиях оказания медицинской помощи пациентам, страдающим хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией» при определенных жизненных обстоятельствах, а также при оказании медицинской помощи в связи с любым заболеванием или состоянием, связанным с употреблением алкоголя человека действительно имеют право поставить на «профилактическое наблюдение».