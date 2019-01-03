C жительницы Жлобина требовали 5000 российских рублей, с гомельчанки 100 белорусских. Мошенники вымогают деньги у девушек и парней за приватность интимных фото
- 03 января 2019, 16:33
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