C жительницы Жлобина требовали 5000 российских рублей, с гомельчанки 100 белорусских. Мошенники вымогают деньги у девушек и парней за приватность интимных фото

Жертвами вымогательства в регионе становятся молодые люди обоих полов, объединяет их всех беспечность.

Например, в конце декабря 27-летняя жительница Жлобина отправила откровенное селфи парню, с которым познакомилась в сети. Он потребовал 5000 российских рублей за сохранение тайны переписки. В апреле 23-летняя студентка из Гомеля оказалась в аналогичной западне. У нее вымогали 100 белорусских рублей.

Как рассказывают в УВД Гомельского облисполкома, жертвами такой разводки часто становятся и парни. А иногда преступники просто получают доступ к чужой переписке, где находят интимные изображения.

Многие жертвы мошенничества не обращаются в милицию, а соглашаются на требование преступников. Хотя они могут рассчитывать на защиту своих прав и на возбуждение уголовного дела за вымогательство.