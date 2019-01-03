В Жлобинском районе женщина попросила знакомого посидеть с детьми, а «помощник» обокрал ее и скрылся

28-летний житель Жлобина ранее уже был неоднократно судим. Однако женщина посчитала, что ему вполне можно доверить и дом, и детей.

Как сообщает местное издание ndsmi.by со ссылкой на помощника прокурора Жлобинского района Игоря Типашкина, мужчина, хоть сам и проживает в Жлобине, пришел в гости к своей знакомой в поселке Стрешин. Ей же как раз надо было куда-то отлучиться. Вот она и воспользовалась случаем и попросила гостя присмотреть за детьми.

Тот же времени зря терять не стал, осмотрел все комнаты, нашел ювелирные украшения и был таков. То, что ее обокрали, хозяйка обнаружила далеко не сразу. С момента совершения кражи и до того, как милиция вышла на преступника, он успел сдать золотые сережки в ломбард. Все остальное похищенное было обнаружено при нем и возвращено хозяйке.

Суд признал вину не очень ответственного «няня» и отправил его за решетку на три месяца ареста.