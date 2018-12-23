Житель Жлобина уехал на заработки в Россию и бесследно пропал

О местонахождении Ивана Кузьмина ничего не известно более месяца.

Уроженец Беларуси приехал в донскую столицу на заработки и пропал. 29-летний Иван Кузьмин уехал из Жлобина 21 ноября.

Как стало известно DonDay.ru, мужчина отправился на заработки в Ростов. Он устроился строителем на объект возведения многоэтажного дома на улице Петренко в ЖК «Суворовский».

Сначала Иван держал связь с родными, но потом бесследно пропал. Обеспокоенные родственники белоруса обратились за помощью в правоохранительные органы, которые отправили ориентировку на Ивана полицейским донской столицы.

На вид ему — 29-30 лет, рост — 176 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, темно-русые волосы, глаза серые.

Иван может быть одет в серую куртку с капюшоном, вязаную шапку, синие джинсы и синюю байку с капюшоном. На ногах — кроссовки синего цвета с белой подошвой.

Если у вас есть информация о местонахождении мужчины, просьба обратиться в ближайший отдел милиции или позвонить по номеру: 8 103 7-523-343-10-39.