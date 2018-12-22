6 лет за 8 пачек сигарет. В Жлобинском районе сельчанин ограбил женщину

  • 22 декабря 2018, 10:12
  • 397
  • 0


Ранее судимый за кражу 20-летний житель деревни Солоное, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл в дом к односельчанке и отобрал у неё восемь пачек сигарет «Премьер».

Районным отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 206 УК Республики Беларусь (грабёж).

Сельчанину грозит до шести лет лишения свободы.




Николай Семенец, Новы дзень
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Жлобин (1163)

Метки: Криминал (11138), Область (6323)

Комментарии правила




Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров