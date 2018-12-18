В гомельской больнице мужчина после выписки повесился

Пациент Гомельского городской больницы № 1 совершил самоубийство. Инцидент произошел 14 декабря, сообщает Радыё Свабода.

Житель Жлобинского района 1957 года проходил лечение в ожоговом отделении больницы, куда попал после того, как в пожаре сгорел его дом.

«Он был такой добродушный, вежливый пациент. В пятницу, 14 декабря, его выписали. То есть по сути он уже не был пациентом больницы. Во время обеда мужчина пошел в туалет. Долго оттуда не возвращался, его сосед по палате забеспокоился. В итоге нашли его повешенным», — рассказали в больнице, отметив, что мужчине «просто некуда было возвращаться».

Проверку по факту суицида проводит Гомельский городской отдел Следственного комитета, опрашиваются пациенты и сотрудники больницы.

Руководство Гомельской городской больницы № 1 отказалось комментировать БелаПАН произошедшее.