В гомельской больнице мужчина после выписки повесился
- 18 декабря 2018, 17:44
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Места: Гомель (24323), Жлобин (1162)
Метки: Происшествия (13559), Главное (6612), Область (6316)
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