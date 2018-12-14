В Жлобинском районе женщина попала под колеса авто, двигаясь без фликеров по проезжей части поздно вечером
- 14 декабря 2018, 17:54
- 269
- 0
Места: Жлобин (1161)
Метки: Авто (6139), Происшествия (13532)
«Поссорилась с мамой. Оставила предсмертную записку». Стало известно, почему гомельская школьница выпрыгнула из окна 7-ого этажа
«Простите. Никого не вините...» В Светлогорске в подъезде своего дома повесился 18-летний парень
«Насиловали одновременно»: опубликованы показания дознавателя из Уфы
Не только дорого, но и неудобно. Гомельчане добиваются возврата старой цены за проезд в маршрутках — 1 рубль
Гомельчанин вырвал мобильный у пассажирки поезда и попытался ее изнасиловать
Крепость на колесах. Бабушка Нелли шесть лет живет в поездах и боится возвращаться домой
Фотофакт: в Новобелице утром горела квартира на восьмом этаже
Новости партнеров