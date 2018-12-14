В Жлобинском районе женщина попала под колеса авто, двигаясь без фликеров по проезжей части поздно вечером

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409 Самый простой способ не стать «тунеядцем» И для этого не надо выходить замуж за офицера и рожать ребенка.