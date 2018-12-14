В Жлобинском районе женщина попала под колеса авто, двигаясь без фликеров по проезжей части поздно вечером

  • 14 декабря 2018, 17:54
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ДТП случилось на дороге «Бобовка-Городец» 13 декабря.

Женщина-водитель за рулем «Мазды» сбила женщину-пешехода. В момент аварии она находилась на проезжей части.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, с травмами ее госпитализировали в жлобинскую больницу.




gomel.today
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Места: Жлобин (1161)

Метки: Авто (6139), Происшествия (13532)

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