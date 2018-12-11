МЧС опубликовало видео, как в Жлобинском районе из воды извлекали автомобиль с двумя погибшими

В воскресенье днем в Жлобинском районе BMW вылетел в мелиоративный канал и перевернулся.

Спасатели с помощью ремня и веревки вытащили машину из воды, однако спасти водителя и пассажира не удалось.

Как сообщалось ранее, 37-летний водитель и его мать-пенсионерка погибли на месте аварии.