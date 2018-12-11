МЧС опубликовало видео, как в Жлобинском районе из воды извлекали автомобиль с двумя погибшими
- 11 декабря 2018, 13:16
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Места: Жлобин (1159)
Метки: Авто (6127), Область (6297), Происшествия (13516)
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