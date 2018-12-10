Жены разделывали, мужья выносили. В Жлобине две семейные пары попались на краже продукции с мясокомбината

«Несунов» 5 декабря остановили сотрудники Департамента охраны.

В сумках у двух мужчин лежала вырезка. По их словам, 55 килограммов мяса они нашли в кустах возле «Жлобинского мясокомбината», но на поверку все оказалось не так.

В Жлобинском РОВД раскрыли целую схему по выносу продукции с предприятия. Мясо разделывали и готовили к выносу жены попавшихся мужчин, работающие на предприятии. Возбуждено уголовное дело.

Как ранее писали «Сильные новости», в конце ноября милиция задержала мужчин, которые пытались похитить с этого же мясокомбината продукции на 400 рублей.