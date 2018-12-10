В Жлобинском районе BMW вылетел в мелиоративный канал и перевернулся, погибли мать и сын

Смертельная авария произошла в Жлобинском районе в минувшие выходные.

В воскресенье около 12.00 недалеко от деревни Папоротное 37-летний водитель на BMW вылетел в мелиоративный канал и перевернулся, сообщает пресс-служба МВД.

Вместе с водителем ехала и его 59-летняя мать. В результате аварии мать и сын получили смертельные травмы.







