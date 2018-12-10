В Жлобинском районе BMW вылетел в мелиоративный канал и перевернулся, погибли мать и сын
- 10 декабря 2018, 09:48
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Места: Жлобин (1157)
Метки: Авто (6117), Область (6293), Происшествия (13504)
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