В Жлобинском районе BMW вылетел в мелиоративный канал и перевернулся, погибли мать и сын

  • 10 декабря 2018, 09:48
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Смертельная авария произошла в Жлобинском районе в минувшие выходные.

В воскресенье около 12.00 недалеко от деревни Папоротное 37-летний водитель на BMW вылетел в мелиоративный канал и перевернулся, сообщает пресс-служба МВД.

Вместе с водителем ехала и его 59-летняя мать. В результате аварии мать и сын получили смертельные травмы.






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Места: Жлобин (1157)

Метки: Авто (6117), Область (6293), Происшествия (13504)

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