В Жлобине пьяный россиянин украл кроссовки, женскую сумку и сбежал, но его все равно задержали

Ранее судимый житель Брянской области, 1992 года рождения, оказавшись в Гомеле, совершил грабёж и мошенничество. Судом Советского района областного центра он был осужден к лишению свободы.

Отбыв наказание, мужчина приехал в Жлобин. В состоянии алкогольного опьянения он зашёл в магазин «Kari», расположенный в микрорайоне № 20, с витрин взял мужские кроссовки стоимостью 35 рублей, женскую сумку стоимостью 71 рубль и, не расплатившись, направился к выходу. Продавцы попытались остановить недобросовестного покупателя. Однако последний убежал.

Сотрудники уголовного розыска РОВД установили и задержали подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 206 УК Республики Беларусь (грабёж, совершённый повторно).