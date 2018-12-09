В Жлобине Lexus сбил школьницу, девочка в больнице
- 09 декабря 2018, 08:19
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Места: Жлобин (1156)
Метки: Авто (6112), Область (6284), Происшествия (13494)
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