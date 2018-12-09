В Жлобине Lexus сбил школьницу, девочка в больнице

  • 09 декабря 2018, 08:19
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В пятницу утром в Жлобине на переходе Lexus сбил 14-летнюю школьницу.

Авария произошла примерно в 7.35. 43-летний водитель на Lexus сбил ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает «Новы дзень».

Девочку с травмами госпитализировали в районную больницу.




gomel.today
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