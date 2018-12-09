В Жлобине Lexus сбил школьницу, девочка в больнице

20 Переломы ног и рук, сотрясение мозга и повреждения связок. Мозырские медики рассказали, как ощутили приход зимы Погода на этой неделе вносила собственные коррективы в повседневный ритм мозырян. Мороз сменился дождем и гололедом. Как следствие, падения, переломы, вывихи. Репортаж из мозырской...

42 В Жлобине пьяный россиянин украл кроссовки, женскую сумку и сбежал, но его все равно задержали Ранее судимый житель Брянской области, 1992 года рождения, оказавшись в Гомеле, совершил грабёж и мошенничество. Судом Советского района областного центра он был осужден к лишению ...

122 В Гомеле установят «умные» камеры для выявления нарушений проезда перекрестков В Гомельской области в тестовом режиме организуют видеонаблюдение для выявления нарушений проезда перекрестков....

92 В Калинковичском районе жена застала мужа с любовницей и за бутылку водки уговорила соседа поджечь дом соперницы В Калинковичском районе семейный конфликт между супругами обернулся страшными последствиями, при которых чудом никто не пострадал....

147 «Сказал, что закрывает бизнес, и привёз целые баулы вещей». Тысячи гомельчан присоединились к благотворительной деятельности Тысячи гомельчан присоединились к благотворительной деятельности благодаря контейнерам Красного Креста для сбора вещей. Первым в Беларуси эту инициативу реализовал наш областной центр. А&nbs...