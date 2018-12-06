В Жлобине асфальт укладывают прямо в снег. Дорожники: «Все по технологии, но летом было бы лучше»

В Жлобине дорожники несколько дней укладывают асфальт прямо в снег — и фотодоказательство появилось в сообществе «Типичный Жлобин». Пользователи активно обсуждают и осуждают происходящее.

TUT.BY узнал, что дорожные работы идут недалеко от железнодорожного вокзала — на улицах Товарная и Революционная. Летом «Теплоэлектросети» прокладывали здесь коммуникации и нарушили и без того старое и не совсем качественное покрытие. Люди жаловались на грязь, и вот их услышали — в декабре на улицу пригнали технику и рабочих ПМК −71.

— Я в прошлом дорожник и когда увидел, что они делают, возмутился. Известный факт, что при нынешних технологиях асфальт можно укладывать и при минусовых температурах, но основание должно готовиться, в снег, лед или в воду — категорически нельзя [укладывать], — переживает местный житель Сергей.

Мужчина говорит, что в некоторых местах первый слой асфальта уже провалился, и так быть не должно.





— Мы обратились в исполком. На место выезжал специалист. Я спросил, мол, вас устраивает качество работ? Вы же видели, на какое основание кладется асфальт, он ведь так не пролежит долго. На что получил ответ: все хорошо и весна покажет.

Мы решили не ждать весны и обратились в ПМК-71. Главный инженер предприятия Александр Леоненко заверил, что все в порядке, хоть и признался: этот декабрь — не лучшее время для дорожных работ.

— Технологии не нарушены. Во-первых, основание сделано — песок и щебень отсыпаны соответствующей толщины и уплотнены катком. Во-вторых, сейчас добавки в битум при приготовлении асфальта позволяют работать и при −5°С, и даже при −12°С. Поэтому нарушений здесь я не вижу. Хотя и с оговоркой, что летом такие работы производить все же было бы лучше. Но сложилось как сложилось, мы здесь всего лишь субподрядчики.