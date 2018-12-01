В Жлобинском районе мужчина заснул у растопленной печи и едва не сгорел
- 01 декабря 2018, 13:46
- 220
- 0
Места: Жлобин (1152)
Метки: Происшествия (13449)
«Беспредел творится серьезный». Оршанцы выиграли суд у милиции
Пятиэтажный дом в Гомеле продали на электронных торгах в 223 раза дороже начальной цены
Выбери идею для бизнеса и получи 5 500 рублей на его реализацию!
«На работе сказали вступить и я вступил»: угадайте куда? — видеорепортаж «Сильных Новостей»
«В вашем подъезде будут похороны». Блогер Артем Шапоров заявляет об угрозах в адрес своей семьи — видео, аудио
СМИ: Россия создаёт ещё одну воинскую часть на границе с Беларусью
В Гомеле за закладку синтетических наркотиков задержали... ученицу школы
«Мужчины торгуются, словно помидоры на базаре покупают». Откровения 27-летней уроженки Гомельщины, работающей в Минске проституткой
«Что за дым валит на Объездной?» На гомельском предприятии загорелась щепа — фото
Источник: в Гомеле за взятки задержали главу областной инфекционной больницы
«Мороз и солнце, день чудесный». В Гомеле похолодает до −15°С
«Иди гуляй, сынок». Гомельчане просят наказать блогера Филипповича за хамство в отношении спасателя на пожаре
«Наоборот, выгодно станет — и поедут все». Что будет с любимыми гомельчанами шоп-турами в Чернигов