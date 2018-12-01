В Жлобинском районе мужчина заснул у растопленной печи и едва не сгорел

  • 01 декабря 2018, 13:46
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В приемный покой больницы поступил 59-летний мужчина с многочисленными ожогами 1-3 степени.

Как выяснилось, пострадавший растопил печь, открыл дверцу, чтобы погреться и заснул. Проснулся он от жара — его одежда активно тлела, сообщает «Зара над Сожам». Мужчина выбежал на улицу, снял одежду и позвал на помощь сестру, которая живет в соседнем доме. Родственники на личной машине доставили пострадавшего в больницу, где мужчину положили в реанимацию.




gomel.today
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Метки: Происшествия (13449)

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