В Жлобинском районе мужчина заснул у растопленной печи и едва не сгорел

В приемный покой больницы поступил 59-летний мужчина с многочисленными ожогами 1-3 степени.

Как выяснилось, пострадавший растопил печь, открыл дверцу, чтобы погреться и заснул. Проснулся он от жара — его одежда активно тлела, сообщает «Зара над Сожам». Мужчина выбежал на улицу, снял одежду и позвал на помощь сестру, которая живет в соседнем доме. Родственники на личной машине доставили пострадавшего в больницу, где мужчину положили в реанимацию.