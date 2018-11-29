25-летний участник конкурса «Мистер Жлобин» покончил с собой, прыгнув с 10 этажа

  • 29 ноября 2018, 09:19
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Тело парня под окнами многоэтажки обнаружили в ночь с 25 на 26 ноября.

Погибшим оказался Кирилл Лукашевич — бармен культурного заведения «М&X», сообщает паблик «Плохие новости». Он скончался от множественных травм и переломов. Накануне трагедии Кирилл оставил на своей странице в ВК короткий статус: «Устал!».

Известно, что Лукашевич был активным молодым человеком, душой компании. Он участвовал во всевозможных мероприятиях — в прошлом году в конкурсе мужской красоты «Мистер Жлобин». Неизвестно, что толкнуло такого внешне жизнерадостного парня на этот шаг. Записки он не оставил, милиция проводит расследование.




gomel.today
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