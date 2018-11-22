В Жлобине на пожаре сгорела одинокая пенсионерка — фото, видео

  • 22 ноября 2018, 11:47
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Вчера вечером в Жлобине в многоэтажке загорелась двухкомнатная квартира. Несмотря на то, что спасатели оперативно прибыли на место, спасти хозяйку не удалось — она погибла.

Пожар начался на кухне. Там сотрудники МЧС и нашли 65-летнюю женщину: она лежала на мягком уголке. Помочь ей уже было нельзя, она погибла.

Проводится проверка. Одна из возможных версий возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в ведомстве.











gomel.today
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Места: Жлобин (1148)

Метки: Происшествия (13405), Область (6223)

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