В Жлобине на пожаре сгорела одинокая пенсионерка — фото, видео

Вчера вечером в Жлобине в многоэтажке загорелась двухкомнатная квартира. Несмотря на то, что спасатели оперативно прибыли на место, спасти хозяйку не удалось — она погибла.

Пожар начался на кухне. Там сотрудники МЧС и нашли 65-летнюю женщину: она лежала на мягком уголке. Помочь ей уже было нельзя, она погибла.

Проводится проверка. Одна из возможных версий возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в ведомстве.



























