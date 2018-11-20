В Жлобине будут судить отца, который избивал своего 3-летнего ребенка

  • 20 ноября 2018, 12:06
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О рукоприкладстве 37-летнего отца надзорный орган получил информацию при изучении материалов ОВД Жлобинского района. Далее было установлено, что нигде не работающий, ранее судимый отец (семья проживает в деревне Дворище) 3 ноября нанес своему ребенку не менее 7 ударов по различным частям тела. 

Эксперт сделал заключение, что малыш получил легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья.

Из общения с матерью прокуроры выяснили, что она не хочет привлекать супруга к ответственности, так как опасается агрессии с его стороны по отношению к себе. Была проведена проверка.

 По ее результатам прокурор района возбудил уголовное дело за умышленное причинение легкого телесного повреждения, повлекшего за собой кратковременное расстройство здоровья несовершеннолетнего, — сообщают в Генеральной прокуратуре Беларуси.

Производство по такому уголовному делу за примирением сторон в ходе предварительного следствия прекращению не подлежит. Для расследования дело направлено в Жлобинский районный отдел СК. Прокуратурой также инициирована проверка условий проживания мальчика и состояние профилактической работы с родителями в этой семье.




Валентина Лайкова, СБ - Беларусь Сегодня
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