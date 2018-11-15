Учебную мину обнаружили в лифтовой шахте жилого дома в Жлобине

  • 15 ноября 2018, 16:47
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Учебную мину обнаружили в лифтовой шахте жилого дома в Жлобине, сообщила корреспонденту БелТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета, похожего на противотанковую мину времен Великой Отечественной войны, в одном из жилых домов райцентра поступило утром 14 ноября. К месту вызова прибыли спасатели Жлобинского районного подразделения МЧС.

Подозрительный предмет заметил специалист по ремонту лифтового хозяйства при осмотре лифтовой шахты на техническом этаже здания.

По заключению прибывшей группы разминирования в/ч 5527 Бобруйска, обнаруженный предмет является учебной миной. Эвакуация жителей не понадобилась.




БелТА
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Места: Жлобин (1146)

Метки: Происшествия (13372), Область (6201)

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