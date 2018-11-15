Красавицы и металл. БМЗ выпустил корпоративный календарь — фото

  • 15 ноября 2018, 10:07
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Белорусский металлургический завод выпустил корпоративный календарь на 2019 год. В качестве моделей выступили работницы предприятия — бухгалтер, экономист, контролеры, лаборанты, инженер, ведущий специалист, фельдшер, хореограф и студентка. Украшения сделали из металлопродукции предприятия, поэтому серьги и браслеты весят немало. После фотосессии и выставки на металлургическом форуме в Москве их отправят в музей завода.

Отметим, что календарь — 35-й в истории БМЗ. Девятый год моделями для него стали работницы предприятия.
















Еврорадио
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