В Жлобине хозяин, чтобы утихомирить незваного гостя, ударил его ножом, он в реанимации

В вечернее время в доме ранее судимого за грабёж 39-летнего жителя Жлобина собралась компания для распития спиртного.

Во время застолья в жилище заглянул жлобинчанин, 1987 года рождения. Неожиданно для себя, мужчина «встретил» здесь свою сожительницу. Между ними возникла словесная перепалка, а потом ссора.

Хозяин дома пытался их помирить. Когда аргументы иссякли, он ударил ножом незваного гостя. Последний с тяжкими телесными повреждениями был доставлен в реанимационное отделение больницы.

В отношении нападавшего районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 147 УК Республики Беларусь.