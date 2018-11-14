В Жлобине хозяин, чтобы утихомирить незваного гостя, ударил его ножом, он в реанимации

  • 14 ноября 2018, 09:32
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В вечернее время в доме ранее судимого за грабёж 39-летнего жителя Жлобина собралась компания для распития спиртного.

Во время застолья в жилище заглянул жлобинчанин, 1987 года рождения. Неожиданно для себя, мужчина «встретил» здесь свою сожительницу. Между ними возникла словесная перепалка, а потом ссора.

Хозяин дома пытался их помирить. Когда аргументы иссякли, он ударил ножом незваного гостя. Последний с тяжкими телесными повреждениями был доставлен в реанимационное отделение больницы.

В отношении нападавшего районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 147 УК Республики Беларусь.




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Места: Жлобин (1144)

Метки: Криминал (10926), Область (6195)

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